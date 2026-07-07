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Партизан се раздели с двама

  • 7 юли 2026 | 15:21
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Партизан се раздели с двама

Партизан (Червен бряг) се раздели с двама от своите футболисти. Това са Тони Паликрушев и Денис Георгиев. Паликрушев дойде заедно със старши треньора Николай Боянов от Вихър (Славяново) и помогна с огромния си опит си за Партизан. След само една кампания обаче бранителят се разделя с клуба.

Денис Георгиев също е защитник, който израсна много през изминалата кампания. Юношата на Литекс също беше част от Вихър (Славяново) преди да се присъедини към Партизан, за който записа още по-добри сблъсъци и заслужено прави следващата крачка в своята кариера, преминавайки в Академик (Свищов).

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