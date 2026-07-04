Ще играят ли Тияна Бошкович и Мая Огненович срещу България в Белград?

Женският национален отбор по волейбол на Сърбия се подготвя за турнира от Лигата на нациите в Белград, а към тренировките се присъединиха и две добре познати лица – Мая Огненович и Тияна Бошкович. Дали това означава, че публиката в „Арена Белград“ ще може да се наслади на играта на легендарния диагонал? Селекционерът Зоран Терзич даде отговор на този въпрос пред Sportal.rs.

Когато беше обявен разширеният състав, новината за завръщането на Мая Огненович в националния отбор отекна силно. Тя обаче не взе участие в първите два турнира от комерсиалната надпревара. Повече време за почивка получи и Тияна Бошкович.

Сръбските фенове се питаха дали двете ще се присъединят към отбора за турнира, който ще се проведе в Белград от 8 до 12 юли. Желанията им бяха чути – Мая и Тияна вече тренират с националния отбор.

"Тази седмица беше важна, за да могат Мая Огненович и Тияна Бошкович да се присъединят към нас по правилния начин. Все пак е по-добре, когато имаме малко по-дълъг период да работим с тях преди този трети турнир", заяви селекционерът на Сърбия Зоран Терзич.

А дали това означава, че те ще играят в „Белградска арена“?

"Е, дали и колко ще играят двете на този турнир – ще видим. Зависи от това колко са подготвени, разбира се. Но като цяло, на 99,9 процента те трябва да бъдат сред 14-те състезателки в групата за мачовете. А колко ще играят, предстои да видим", добави Терзич.

В сръбската столица „плавите“ ще се изправят срещу България (сряда, 8 юли, 20:00 ч.), Франция (четвъртък, 9 юли, 20:00 ч.), Германия (събота, 11 юли, 20:00 ч.) и Нидерландия (неделя, 12 юли, 20:00 ч.).

Припомняме, че до момента Сърбия има баланс от 2 победи и 6 загуби.

Освен домакина Китай, за финалния турнир, който ще се проведе от 22 до 26 юли в Макао, ще се класират още седем отбора от общото класиране.

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