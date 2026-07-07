Италия победи Аржентина с 3:1 пред Любо Ганев в Тренто

Националният отбор по волейбол на Италия за мъже спечели приятелската среща с Аржентина и се сбогува с многобройната и ентусиазирана публика в Тренто с победа 3:1 (36:34, 22:25, 25:19, 25:22).

В мача, изигран в „БТС Арена“ пред повече от 3000 зрители, се завърнаха в официален мач капитанът Симоне Джанели, Фабио Балазо, Юри Романо и Роберто Русо, които не бяха играли от спечелването на световната титла през 2025 година.

Сред гостите на двубоя бе и президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев, който не пропусна да се снима със старите си приятели Фердинандо Де Джорджи и Андреа Лукета, с които игра заедно в Алпитур (Кунео).

След първи гейм, продължил цели 45 минути и спечелен от „адзурите“ с 36:34, Италия допусна изравняване във втория, но след това заслужено взе третата и четвъртата част. На трибуните в „БТС Арена“ присъстваше и волейболист №1 за 2025 година Алесандро Микиелето, който, както е известно, в момента е на подготвителен лагер в Кавалезе.

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За приятелската среща с Аржентина селекционерът Де Джорджи заложи на Симоне Джанели, Юри Романо, Матия Ботоло, Даниеле Лавия, Джанлука Галаси, Роберто Русо и Фабио Балазо като либеро.

От другата страна на мрежата треньорът на „гаучосите“ Фабиан Уго Мурако избра състав, включващ Матиас Хираудо, Пабло Кукарцев, Мануел Армоа, Лусиана Висентин и либерото Франки Масимино.

Хроника на мача

Първият гейм започна равностойно, като двата отбора вървяха точка за точка (6:6). С напредването на играта Аржентина първа успя да се откъсне (7:10), но Италия бързо изравни при 12:12. В красивия и динамичен мач Романо донесе обрат (14:13), а след успешна атака на Ботоло разликата стана две точки (15:13), което принуди аржентинския треньор да поиска таймаут. Атака през центъра на Русо доведе до +3 (17:14). В тази фаза Италия доминираше и поддържаше преднината си (20:16). Последва двойна смяна – Сбертоли влезе на мястото на Джанели, а Боволента замени Романо. Именно Алесандро Боволента отбеляза за 22:19. В игра се появи и Сани. Финалът на гейма беше истинска битка (26:26, 28:28, 30:30, 32:32, 34:34), преди атака на Матия Ботоло да сложи край на спора при 36:34 след 45 минути игра.

Втората част също бе много интензивна, като отборите отново се движеха плътно в резултата (6:6, 7:7). Равенството беше нарушено от „адзурите“, които поведоха с две точки (10:8). Великолепно отиграване на Балазо и Лавия доведе до +3 (13:10) и нов таймаут за аржентинците. Южноамериканците обаче изравниха при 15:15, преди Ботоло отново да даде аванс на Италия. В средата на гейма битката продължи (18:18), след което Аржентина осъществи обрат (18:19). В този момент Боволента замени Романо и Италия отново изравни (20:20). В края обаче Аржентина наложи волята си и затвори гейма при 25:22, изравнявайки резултата в мача – 1:1.

В третия гейм Боволента влезе силно и донесе преднина от +2 (6:4), а Лавия я увеличи до +3 (8:5). Италия демонстрира добър волейбол и се откъсна с +5 (12:7), а по-късно достигна и най-голямата си преднина до момента (16:9). В Тренто дебют направиха и Сангинети и Мати. Домакините, които контролираха играта, допуснаха частично завръщане на Аржентина (19:16), което накара треньора Де Джорджи да вземе таймаут. След прекъсването Мати реализира ас за 21:16 и от този момент Италия умело управляваше преднината си до крайното 25:19, оформено от Сангинети.

Четвъртият гейм започна с Лауренцано като либеро, диагонал Джанели-Боволента, посрещачи Лавия-Поро и Сангинети в центъра. Именно централният блокировач отбеляза за 3:1. Джанели и съотборниците му продължиха да натискат и поведоха с +4 (8:4). Аржентина обаче успя да изравни (9:9), което доведе до таймаут за Италия. След подновяването на играта „адзурите“ отново поеха контрола (12:10), но последва нов обрат за гостите (12:13). Мачът отново влезе в равностойна фаза (14:14, 15:15), прекъсната от италианска блокада за +2 (17:15). Веднъж поела водачеството, Италия не го изпусна до края, а Мати сложи точка на спора при 25:22, предизвиквайки еуфория сред публиката в Тренто за успех с 3:1 гейма.

Италианският национален отбор се завърна в Кавалезе, за да продължи подготовката си преди заминаването на 10 юли за японския град Осака. Там ще се проведе турнир от Лигата на нациите, който е ключов за класирането на финалите в Нинбо, Китай (29 юли – 2 август).

ИТАЛИЯ - АРЖЕНТИНА 3:1 (36:34, 22:25, 25:19, 25:22)

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 6, Юри Романо 7, Даниеле Лавия 11, Матия Ботоло 14, Роберто Русо 5, Джанлука Галаси 5 - Фабио Балазо-либеро (Рикардо Сбертоли, Франческо Сани, Лука Поро 6, Алесандро Боволента 14, Габриеле Лауренцано-либеро, Джовани Сангинети 5, Пардо Мати 4).

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

АРЖЕНТИНА: Матиас Хираудо 3, Пабло Кукарцев 13, Лусиано Висентин 14, Мануел Армоа 18, Агустин Лосер 10, Николас Серба 12 - Франки Масимино-либеро (Матиас Санчес, Ян Франки Мартинес 1, Херман Гомес)

Старши треньор: ФАБИАН УГО МУРАЧО

ИЗЯВЛЕНИЯ

Фердинандо Де Джорджи: „Доволен съм от нагласата на момчетата, от отборния дух и общото желание винаги да преследваме целите си. Продължаваме да работим интензивно и през тези дни в Кавалезе провеждаме подготовката си с оглед на последната седмица от Лигата на нациите, където ще играем в Япония. Очакват ни още трудни мачове, включително срещу домакините, които в момента са с пълен актив от точки. Очевидно е, че ще трябва да се борим, но това вече е нормално за съвременния мъжки волейбол.“

Симоне Джанели: „За тези като мен, които се завърнаха наскоро, има много работа за вършене. Това беше важен тест за нас, които бяхме извън игра през първите две седмици на Лигата на нациите. Тази приятелска среща дойде в точния момент, при това изиграна много близо до Кавалезе, където тренираме както обикновено. Този мач, независимо от резултата, ще ни даде важни насоки. Наясно сме, че аз и други мои съотборници имаме да наваксваме спрямо момчетата, които имат повече мачове в краката си. Искаме да се представим добре и да постигнем целите си, но знаем, че за да го направим, трябва да тренираме постоянно и интензивно. Беше хубаво да играя тук, в Тренто, както винаги в Италия.“

Юри Романо: „За мен е страхотно да се върна да играя в Италия, защото от известно време не бях изпитвал тези емоции в тази зала и като цяло от италианската публика. Върнах се да играя с тези момчета и като цяло мога да кажа, че беше положителен тест. С новите момчета на практика се събрахме от днес, така че е нормално някои елементи все още да са тромави. Имаме няколко години опит зад гърба си и знаем как да се справяме с подобни ситуации. Заредени сме за последната седмица от Лигата на нациите и нямаме търпение да излезем на игрището. Знаем, че няма да е лесно, защото в Япония ни очакват много трудни мачове, които трябва да спечелим, ако искаме да се класираме за финалите. Ще играем заредени и готови.“

Алесандро Боволента: „Това беше важен мач за нас. Работим усилено между тренировките и Лигата на нациите. Трябва да продължим да работим, за да постигнем целите си, но трябва да го правим с постоянство и спокойствие. Сега сме тук, в Италия, и трябва да се съсредоточим върху ежедневната работа в залата. След като пристигнем в Япония, ще трябва да се концентрираме върху мачовете, които ни очакват там. Сезонът ни е дълъг и изморителен. Трябва да работим с постоянство и концентрация. Знаем къде искаме да стигнем, но също така знаем, че винаги има много работа за вършене.“

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