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Овечкин не е сигурен дали ще играе в НХЛ и след следващия сезон

  • 7 юли 2026 | 06:41
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Овечкин не е сигурен дали ще играе в НХЛ и след следващия сезон

Легендарният хокеист Александър Овечкин призна, че все още не е решил дали предстоящият сезон ще бъде последен в кариерата му в Националната хокейна лига. Това заяви самият той пред репортери в столицата на САЩ.

Руската звезда наскоро подписа нов едногодишен договор с Вашингтон Кепитълс, което подхрани спекулациите за бъдещето му.

„Не знам“, отговори Овечкин на въпрос дали това ще е финалният му сезон в Северна Америка. „Ще видим. В момента съм съсредоточен върху това да докажа, че все още съм добър играч и мога да помогна на отбора да печели.“

Овечкин, който вече е на 40 години, е част от Вашингтон Кепитълс от 2005 г. С тима той спечели Купа Стенли през 2018 г. Нападателят е водещият реализатор в историята на редовния сезон на НХЛ, подобрявайки рекорда на Уейн Грецки. В богатата си кариера руснакът е ставал голмайстор на лигата девет пъти, три пъти е избиран за най-полезен играч (МВП) и бе отличен като номер 1 в плейофите през паметната 2018 година.

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Снимки: Gettyimages

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