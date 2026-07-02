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Овечкин: Ако не бях играл хокей на толкова високо ниво, вероятно щях да стана спортен журналист

  • 2 юли 2026 | 19:06
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Овечкин: Ако не бях играл хокей на толкова високо ниво, вероятно щях да стана спортен журналист

Руският хокеист Александър Овечкин призна, че би станал спортен журналист или треньор, ако не беше направил спортна кариера на толкова високо ниво.

„Ако не бях играл хокей на толкова високо ниво, мисля, че най-вероятно щях да стана спортен журналист или може би треньор. Може би ще изненадам някои, че сериозно съм обмислял спортната журналистика. Но защо не? Дори и да не бях успял да стана хокеист или дори в друг спорт, пак щях да свържа живота си по един или друг начин със спорта“, сподели Овечкин.

Легендарният хокеист си спомни, че е израснал в спортно семейство и затова е искал животът му да бъде свързан със спорта, независимо от всичко.

На 1 юли Овечкин става неограничено свободен агент. От 2005 г. той играе за Вашингтон, с който спечели Купа Стенли през 2018 г. 40-годишният руснак е водещият реализатор в историята на редовния сезон на НХЛ за всички времена с 895 гола.

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