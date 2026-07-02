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Легендата продължава! Още един сезон за 40-годишния Овечкин в НХЛ

  • 2 юли 2026 | 20:18
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Легендата продължава! Още един сезон за 40-годишния Овечкин в НХЛ

Ветеранът Александър Овечкин остава във Вашингтон Кепитълс още един сезон. Днес клубът обяви, че е подписал договор с 40-годишния нападател до края на сезон 2026/27.

Легендарният руснак ще получава заплата от 1 милион долара, бонус за подписване от 3,25 милиона долара и бонус за игра от 4,75 милиона долара (за минимум 10 мача).

"Върнах се! Благодаря на всички, че ми дадохте време на мен и семейството ми да вземем това решение. Здрав съм, обичам да играя хокей и обичам да се боря за победи. Нямам търпение да се присъединя към съотборниците си, за да можем да спечелим място в плейофите и шанс да триумфираме с Купа Стенли. Вашингтон, ще се видим през септември!", сподели Овечкин пред официалния уебсайт на Кепитълс.

Овечкин: Ако не бях играл хокей на толкова високо ниво, вероятно щях да стана спортен журналист
Овечкин: Ако не бях играл хокей на толкова високо ниво, вероятно щях да стана спортен журналист

Овечкин беше избран от Вашингтон с първия общ избор в драфта на НХЛ през 2004 г. и е с Кепитълс от 2005 г. Руснакът е водещият реализатор в редовните сезони на НХЛ за всички времена с 929 гола. Той също така е втори по голове в НХЛ, включително редовните сезони и плейофите (1006), отстъпвайки само на Уейн Грецки (1016).

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Снимки: Gettyimages

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