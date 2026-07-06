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  3. Димитър Кисимов приключи участието си на двойки на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов приключи участието си на двойки на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 23:34
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Димитър Кисимов приключи участието си на двойки на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов отпадна в първия кръг на двойки при юношите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

18-годишният българин и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) загубиха драматично от японците Хю Кауаниши и Канта Уатанабе с 6:3, 3:6, 14:16 след час и 31 минути игра.

Двата дуета си размениха по един сет, след което се стигна до изключително шампионски тайбрек. В него Кисимов и Дойг пропуснаха два мачбола, спасиха четири, но при петата си възможност японците триумфираха с победата.

Българинът и южноафриканецът Конър Дойг са действащи шампиони при юношите от Откритото първенство на Австралия, а на „Ролан Гарос“ тази година достигнаха до втория кръг.

Утре Димитър Кисимов ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл. Българинът, поставен под номер 9 в схемата, започна с успех над италианеца Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5, а следващият му съперник ще бъде Лиъм Чанън (Великобритания).

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