Никола Йокич иска да остане в Денвър до края на кариерата си

Трикратният най-полезен баскетболист в НБА Никола Йокич заяви в родината си Сърбия, че иска да бъде част от Денвър Нъгет до края на кариерата си, но не бърза с удължаването на договора си през това лято.

„Идеята ми е да подпиша следващото лято и да остана в Денвър до края на кариерата ми“, коментира Йокич след победата на Сърбия с 94:81 над Босна и Херцеговина в среща от световните квалификации в понеделник вечер. Той записа 20 точки, 10 борби и 11 асистенции за сръбския национален отбор.

„Желанието ми е да остана в Денвър. Вероятно ще подпиша догодина. Искам да играя за Денвър през остатъка от живота ми“, добави сърбинът.

Според ESPN, Никола Йокич получава право на петгодишен договор за 359.5 милиона долара през лятото на 2027 година, което би било най-доходоносната сделка в историята на НБА. Това изглежда достатъчна причина 31-годишният Йокич да прескочи максималното удължаване, на което има право в момента.

Центърът оглавява класацията в НБА по борби (12.9 на мач) и асистенции (най-високото му постижение в кариерата е 10.7 на двубой), като отбелязва средно по 27.7 точки в 65 срещи за Нъгетс през сезон 2025/2026.

Той завърши втори в гласуването за Най-полезен играч след Шей Гилджъс-Александър от Оклахома Сити за втори пореден сезон, след като спечели наградата през 2021-а, 2022-а и 2024 година.

Никола Йокич изведе Денвър Нъгетс до титлата в лигата през 2023 година, но въпреки че завършиха миналия сезон на трето място в Западната конференция, тимът бе елиминиран от Минесота Тимбърулвс в първия кръг на плейофите.

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