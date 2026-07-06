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Представиха топката за финала на Световното

  • 6 юли 2026 | 23:50
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Представиха топката за финала на Световното

Световното първенство през 2026 г. наближава решителните си фази. Мачът Швейцария – Колумбия, насрочен за вторник, 7 юли, е последният от осминафиналите, след което надпреварата ще навлезе във фазата на четвъртфиналите. Големият финал е предвиден за неделя, 19 юли, на стадион „МетЛайф“.

Дотогава ФИФА и Адидас официално представиха топката, с която ще се играят полуфиналите, мачът за третото място и големият финал на турнира.

Адидас официално пусна новата топка „Трионда“, която ще се използва ексклузивно в последните четири мача на Световното първенство: двата полуфинала, мачът за 3-то място и големият финал.

Малко играчи обаче ще имат възможността да играят с новата топка, тъй като тя ще влезе в употреба едва през последната седмица на състезанието.

Адидас Трионда е оборудвана с най-новата версия на технологията за свързана топка (Connected Ball Technology).

Във вътрешността на топката е вграден миниатюрен 14-грамов сензор, който предава в реално време информация за движението ѝ. Той събира данни 500 пъти в секунда и следи скоростта, траекторията, въртенето и точния момент на контакт с играча.

Данните се съпоставят с изображения, заснети от 12 високоскоростни камери, разположени около терена, след което се обработват с помощта на изкуствен интелект, който генерира 3D модел на всяка фаза.

Технологията е разработена, за да повиши точността на съдийските решения, особено при ситуации на засада. Сензорът точно определя момента на подаване, докато камерите проследяват позицията на играчите. Системата помага на съдиите и при анализа на други трудни фази, като възможни игра с ръка или инциденти, случили се в близост до голлинията.

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