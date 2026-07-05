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Девойките на България завършиха 10-и, а юношите 13-и на ЕП по плажен хандбал

  • 5 юли 2026 | 18:36
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Девойките на България завършиха 10-и, а юношите 13-и на ЕП по плажен хандбал

Националните отбори на България завършиха съответно на 10-о и 13-о място на Европейското първенство по плажен хандбал за юноши и девойки до 17 години в Загреб (Хърватия).

Момичетата на България заеха 10-о място в крайното класиране на първенството в Загреб от общо 17 отбора. В последния им мач на турнира малко късмет не достигна на младите "лъвици" за победа над Швеция в двубоя за 9/10-о място. Хандбалистките от скандинавската държава взеха първата част със златен гол (21:20), а съставът на България спечели втората с 20:18 и победно попадение на Даная Минчева. При допълнителните удари шведките бяха по-прецизни и се наложиха с 4:2, а с това взеха и мача с 2:1. Мартина Тодорова реализира 18 точки, Нася Асенова добави 12, Даная Минчева завърши с 8.

Юношите на България пък завършиха с победа участието си на турнира. В последния си мач българите надиграха Турция с 2:0 (24:20, 32:23) и заеха 13-ото място в крайното подреждане. Атанас Найденов и Кристиян Тодоров реализираха по 18 точки, 13 добави Владимир Атанасов. България завърши първенството в Хърватия със серия от четири поредни победи и само една злощастна загуба от Румъния след шутаут в груповата фаза лиши българския тим от възможността да спори за по-предно място в крайното подреждане.

Снимки: EHF/kolektiff и БФХ

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