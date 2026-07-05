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Мексиканец спечели втория етап на Тур дьо Франс

  • 5 юли 2026 | 19:55
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Мексиканец спечели втория етап на Тур дьо Франс

Мексиканецът Исак дел Торо от отбора на Емирейтс спечели втория етап от колоездачната Обиколка на Франция, който беше с дължина 168.5 километра от Тарагона до Барселона.

Дел Торо спечели етапа с финален спринт и с време 3 часа, 40 минути и 1 секунда. Втори и трети с времето на победителя завършиха съотборникът му Тадей Погачар от Словения, както и Ремко Евенепул от Ред Бул-Бора.

Лидерът в главното индивидуално класиране – датчанинът Йонас Вингегор, запазва лидерската си позиция с време 4 часа, 1 минута и 48 секунди. Втори се движи Погачар на 6 секунди, е трети е Евенепул на 15 секунди. Днешният победител в етапа – мексиканецът Дел Торо, е веднага след него с 16 секунди изоставане от лидера.

Мексиканецът стоеше в изчаквателна позиция, но атакува в последните 500 метра от етапа, за да спечели втория етап от Тур дьо Франс през 2026 с изкачващ се финал в Барселона. Той атакува късния лидер Матиас Скиелмозе от Лидъл, като изскочи с висока скорост от ъгъл на половин километър от финала. Неговият съотборник Погамар също атакува, като успя да изпревари носителя на „жълтата фланелка“ Вингегор. Но единствено успя да се нареди зад младия си съотборник.

Утрешният трети етап от Гранойерс до Лез Англ в Пиренеите обаче остава под въпрос, тъй като в района има сериозни горски пожари и преминаването през района е под сериозна угроза.

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