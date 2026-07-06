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Перник ще бъде домакин на Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 години

  • 6 юли 2026 | 14:40
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Перник ще бъде домакин на Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 години

Перник ще бъде домакин на Държавното индивидуално първенство (ДИП) по шахмат, съобщи председателят на клуба домакин „Кракра Пернишки“ Георги Чернев.

Той добави, че състезанието се провежда за втори път и е за състезатели до 20-годишна възраст, като няма долна възрастова граница.

От 7 юли, 14:00 часа, до 12 юли в Двореца на културата ще се проведе Държавно първенство. В организацията участват, освен клуба домакин „Кракра Пернишки“, още Българската федерация по шахмат 2022 и столичният клуб „Ан Пасан“, уточни Георги Чернев.

Той допълни, че близо десет клуба от страната ще изпратят свои представители, които да вземат участие в надпреварата.

На 11 юли ще се проведе състезанието по рапид, а на следващия ден - по блиц. За тържествената церемония по връчването на купите и медалите са поканени председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание Петър Стойчев, председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Мартин Жлябенков, както и заместник-кметът Стефан Кръстев.

Сред участниците ще бъдат и действащи републикански шампиони, съобщи още Чернев.

„Нивото на турнира ще бъде високо, което ще даде шанс на онези, на които тепърва им предстои да се доказват, да се изправят срещу по-опитни играчи и така да натрупат ценен опит“, коментира още председателят на клуба от Перник.

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