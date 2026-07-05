Пловдивчанин спечели петото издание на международния шахматен фестивал "Георги Раковски" в Котел

Пловдивчанинът Димитър Арденски спечели петото издание на международния шахматен фестивал „Георги Раковски“, който се проведе в Котел и събра близо 100 състезатели от България и чужбина. Това съобщиха от пресцентъра на община Котел, които са организатори на състезанието заедно с шахматен клуб „Марица-Изток“ - Раднево.

Състезателите изиграха девет кръга по швейцарската система. Арденски завърши на първо място в крайното класиране, следван от международния майстор Спас Кожухаров, който за втора поредна година остана втори. Третото място зае миналогодишният победител Олександър Кожилни.

Наградите на отличените връчиха организаторът на фестивала Мирослав Митев, председател на ШК „Марица изток“, и заместник-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ. При закриването на турнира Митев благодари на всички участници за спортсменския дух, коректната игра и високото ниво на състезанието.

Освен генералното класиране бяха отличени и най-добре представилите се състезатели в различните възрастови и рейтингови категории. Сред тях са международният майстор Сашо Николов при сеньорите, Ивелина Христова при жени, Ния Малчева (рейтинг до 1800), Никола Малчев (1801–2000), Симеон Трендафилов (2001–2200), Теодор Тутеков при юношите и девойките до 18 години, както и Акер Мерик Зейнел при децата до 14 години. За най-добър местен състезател беше отличен Кирил Команов.

Ден преди основния фестивал се проведе и традиционният детски шахматен турнир, който тази година събра 41 млади шахматисти от България и Украйна. Състезанието премина в три възрастови групи – до 8, до 10 и до 12 години, разделени при момичета и момчета.

Победители станаха Теодора Русева и Владислав Сарана при най-малките до 8 години, Микаела Андонян и Иван Дойков при децата до 10 години, както и Пресиана Кайракова и Мирослав Димитров във възрастовата група до 12 години.

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Снимки: Imago