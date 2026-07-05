Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Пловдивчанин спечели петото издание на международния шахматен фестивал "Георги Раковски" в Котел

Пловдивчанин спечели петото издание на международния шахматен фестивал "Георги Раковски" в Котел

  • 5 юли 2026 | 18:16
  • 554
  • 0
Пловдивчанин спечели петото издание на международния шахматен фестивал "Георги Раковски" в Котел

Пловдивчанинът Димитър Арденски спечели петото издание на международния шахматен фестивал „Георги Раковски“, който се проведе в Котел и събра близо 100 състезатели от България и чужбина. Това съобщиха от пресцентъра на община Котел, които са организатори на състезанието заедно с шахматен клуб „Марица-Изток“ - Раднево.

Състезателите изиграха девет кръга по швейцарската система. Арденски завърши на първо място в крайното класиране, следван от международния майстор Спас Кожухаров, който за втора поредна година остана втори. Третото място зае миналогодишният победител Олександър Кожилни.

Наградите на отличените връчиха организаторът на фестивала Мирослав Митев, председател на ШК „Марица изток“, и заместник-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ. При закриването на турнира Митев благодари на всички участници за спортсменския дух, коректната игра и високото ниво на състезанието.

Освен генералното класиране бяха отличени и най-добре представилите се състезатели в различните възрастови и рейтингови категории. Сред тях са международният майстор Сашо Николов при сеньорите, Ивелина Христова при жени, Ния Малчева (рейтинг до 1800), Никола Малчев (1801–2000), Симеон Трендафилов (2001–2200), Теодор Тутеков при юношите и девойките до 18 години, както и Акер Мерик Зейнел при децата до 14 години. За най-добър местен състезател беше отличен Кирил Команов.

Ден преди основния фестивал се проведе и традиционният детски шахматен турнир, който тази година събра 41 млади шахматисти от България и Украйна. Състезанието премина в три възрастови групи – до 8, до 10 и до 12 години, разделени при момичета и момчета.

Победители станаха Теодора Русева и Владислав Сарана при най-малките до 8 години, Микаела Андонян и Иван Дойков при децата до 10 години, както и Пресиана Кайракова и Мирослав Димитров във възрастовата група до 12 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Други спортове

Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите в олимпийската дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Коимбра

Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите в олимпийската дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Коимбра

  • 5 юли 2026 | 15:33
  • 556
  • 0
Христомира Поповска спечели сребърен медал на турнир във Франция

Христомира Поповска спечели сребърен медал на турнир във Франция

  • 5 юли 2026 | 15:30
  • 313
  • 0
Съветник на президента спаси дете в Гърция

Съветник на президента спаси дете в Гърция

  • 5 юли 2026 | 13:07
  • 4048
  • 0
Плевенчанин спечели първия кръг на Държавното по силов многобой

Плевенчанин спечели първия кръг на Държавното по силов многобой

  • 5 юли 2026 | 01:20
  • 1058
  • 0
Христомира Поповска си осигури медал от турнир по бадминтон във Франция

Христомира Поповска си осигури медал от турнир по бадминтон във Франция

  • 4 юли 2026 | 14:27
  • 855
  • 0
Представители на БОК участваха в семинара преди Европейските игри в Истанбул

Представители на БОК участваха в семинара преди Европейските игри в Истанбул

  • 4 юли 2026 | 09:11
  • 1127
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мощно начало за България срещу Норвегия!

Мощно начало за България срещу Норвегия!

  • 5 юли 2026 | 19:30
  • 5279
  • 13
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 51899
  • 111
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

  • 5 юли 2026 | 18:32
  • 15576
  • 28
ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

  • 5 юли 2026 | 17:49
  • 7441
  • 59
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 13107
  • 29
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 17509
  • 17