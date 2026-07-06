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  3. София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

  • 6 юли 2026 | 13:01
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София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

София е домакин от днес от 11 юли на европейско първенство за деца до 12 години. България ще организира подобна провява за втори път в почти 40-годишната история на българския бейзбол, съобщиха от федерацията на страната.

На терена в Студентски град в комплекса за бейзбол и софтбол "Октомври" (между ХТМУ и ТУ) ще се състоят срещите от шампионата на Стария континент в група Б с участието на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна.

Церемонията по откриването на Евро 2026 U12 ще се състои в понеделник от 17:30 часа на основното игрище и ще бъде последвана от мача между отборите на България и Беларус.

За участие в церемонията са поканени председателят на БОК Весела Лечева и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, посланиците на страните участници, кметовете на Столична община и район "Студентски".

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