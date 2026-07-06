Донски се класира за основната схема на турнир в Румъния

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски преодоля квалификациите и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

Във втория кръг от пресявките българинът победи Иржи Чижек (Чехия) със 7:5, 6:2 за 83 минути игра.

Донски навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, като със серия от три поредни гейма от 4:5 до 7:5 поведе в резултата. Националът проби за 3:1 във втората част, а след още един пробив в осмия гейм я спечели с убедителното 6:2.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще започнат участието си в турнира срещу Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна).

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