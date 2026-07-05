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  3. Третият етап на Тур дьо Франс е под въпрос заради голям пожар в Южна Франция

Третият етап на Тур дьо Франс е под въпрос заради голям пожар в Южна Франция

  • 5 юли 2026 | 16:42
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Третият етап на Тур дьо Франс е под въпрос заради голям пожар в Южна Франция

Третият етап на колоездачната Обиколка на Франция, който трябва да се проведе в понеделник, е под въпрос, съобщава АФП. Решение ще бъде взето до края на деня, като етапът по програмата трябваше да завърши в Пиренеите, където обаче има голям пожар в момента.

"Това е тема, върху която ще работим следобед. Може би ще вземем решение до края на деня", заяви на пресконференция Пиер Реньо де ла Мот.

Пожарът в региона е обхванал вече 1400 хектара. Той се намира на около 70 км от Англ, където е предвиден финалът на етапа около 18:00 часа българско време.

Третият етап е дълъг 195,9 км, като тръгва от испанския град Гранойерс и завършва в Южна Франция.

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