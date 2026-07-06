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Трагедия във Венецуела: Загина капитанът на националния отбор по волейбол Уилнер Ривас

  • 6 юли 2026 | 12:35
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Трагедия във Венецуела: Загина капитанът на националния отбор по волейбол Уилнер Ривас

31-годишният спортист Уилнер Ривас е открит мъртъв заедно със съпругата си Марианхел Перес и сина им Тео след земетресението, което разтърси щата Ла Гуайра.

Светът на волейбола е в траур след новината за смъртта на Уилнер Ривас, капитан на мъжкия национален отбор на Венецуела и бивш играч на италианския Чистерна Волей. 31-годишният волейболист е намерен безжизнен заедно със съпругата си Марианхел Перес и техния син Тео Ривас.

Капитанът на Венецуела е в неизвестност след мощно земетресение
Капитанът на Венецуела е в неизвестност след мощно земетресение

Трагичната вест беше съобщена първо от Даниел Бортолето в Web Vôlei и впоследствие потвърдена от Венецуелската волейболна федерация и испанския клуб Гуагуас, с който Ривас беше подписал договор за сезон 2026/27.

Ривас и семейството му бяха в неизвестност от 24 юни, денят на земетресенията, които удариха Венецуела. Тримата са се намирали в дома си в щата Ла Гуайра, когато сградата се е срутила. В последвалите дни съотборници, роднини и членове на волейболната общност разпространиха призиви за помощ за ускоряване на издирвателните операции под развалините.

В съболезнователното си съобщение Венецуелската федерация припомни ролята на капитана: „Неговото наследство като спортист и гордостта, с която го гледахме да защитава националния отбор, остават в сърцата на феновете“. Федерацията изказа своите съболезнования на роднините, приятелите и съотборниците му.

Ривас беше един от най-изявените играчи във венецуелския волейбол. По време на кариерата си той е играл в различни първенства, преминавайки през клубове от Франция, Италия, Турция, Аржентина и Близкия изток. От сезон 2026/27 той трябваше да носи екипа на Гуагуас в испанската Суперлига.

Съболезнования към близките на посрещача и неговото семейство пристигнаха от целия волейболен свят, включително и от бившия му клуб Чистерна Волей.

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