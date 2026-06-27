Капитанът на Венецуела е в неизвестност след мощно земетресение

Волейболистът Вилнер Ривас е сред хилядите жители на Венецуела, които са в неизвестност след опустошителното земетресение, разтърсило страната.

На 24 юни бяха регистрирани два силни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер, случили се в интервал от около 39 секунди. Съобщава се, че това е най-мощното земетресение в страната от повече от век. Епицентърът е бил западно от Каракас, като най-тежко засегнати са столицата и щатът Ла Гуайра.

По последни официални данни загиналите са най-малко 235 души, а ранените са над 4300. Спасителните екипи продължават да разчистват развалините, поради което се очаква броят на жертвите да нарасне.

Хиляди хора се водят за изчезнали, сред които е и 31-годишният капитан на националния отбор на Венецуела, Ривас. Според информацията жилищният блок, в който е живял, се е срутил.

„С натежали сърца бихме искали да благодарим на всички, които се свързаха с нас в социалните мрежи относно семейството на нашия играч Вилнер Ривас. Благодарим ви за загрижеността и подкрепата. За съжаление, нямаме никакви новини. Продължаваме да чакаме“, се казва в съобщение на испанския клуб Гуагуас, към който Ривас официално се присъедини на 17 юни.

Преди това той е играл за италианския Чистерна (2024/25) и френския Нарбон (2022/23, 2025/26). В кариерата си е печелил медали от първенствата на Швейцария и Катар. С националния отбор на страната си участва на Олимпийските игри през 2020 г. и допринася за историческата първа титла от Панамериканската купа през 2025 г., където е избран за най-полезен играч (MVP) на турнира.

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