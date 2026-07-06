Матия Бонинфанте за трансфера си в Зенит: Любопитно ми е да се сблъскам с нови рискове и възможности

Новото попълнение на Зенит Санкт Петербург, Матия Бонинфанте, разкри подробности около преминаването си в руския клуб.

21-годишният волейболист (висок 188 см) изигра ключова роля като основен състезател за спечелването на Купата на Италия от Чивитанова през сезон 2024/25. Освен това, с него в състава си, отборът достигна два пъти до финала на националния шампионат. Бонинфанте имаше още една година от договора си, но той беше прекратен, след като Чивитанова привлече българина Симеон Николов.

Матия Бонинфанте е новият разпределител на Зенит (Санкт Петербург)

„Преговорите със Зенит започнаха през декември. От Чивитанова ми казаха, че искат да направят друг избор. Затова трябваше да търся алтернатива и бързо ми предложиха Русия, както и исках. Там има две места за чуждестранни играчи. Мислих няколко дни, но не повече, защото веднага разбрах, че това може да бъде интересно предизвикателство и възможност за растеж, затова се съгласих“, заяви Бонинфанте.

„Отидох с баща ми, за да се запозная с отбора и да гледам Купата на Русия, и веднага ми се стори, че това е среда, готова да ме приеме по най-добрия начин. Щастлив съм, защото това ще бъде житейски опит“, добави той в интервю за „Волей Нюз“.

„Любопитно ми е да се пробвам в друга лига, да се сблъскам с рискове и възможности. Почувствах, че моментът е дошъл и го приех“, завърши италианецът.

Според информация на Volleyball.it в Русия италианецът ще получава заплата от 300 хиляди евро годишно (около 26,4 милиона рубли).

Матия е син на Данте Бонинфанте – бронзов медалист от Олимпиадата през 2012 г. и настоящ старши треньор на Пиаченца.

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