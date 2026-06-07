Матия Бонинфанте е новият разпределител на Зенит (Санкт Петербург)

Руският волейболен клуб Зенит (Санкт Петербург) официално обяви привличането на италианския национал Матия Бонинфанте. Разпределителят, който в момента е с националния отбор на Италия в Отава за първата седмица от Волейболната лига на нациите за мъже, ще води един от най-амбициозните тимове в руската Суперлига.

Треньор на Зенит е бившият селекционер и олимпийски шампион от Лондон 2012 Владимир Алекно, а в щаба му е и италианецът Томазо Тотоло. Матия е син на Данте Бонинфанте, който е наставник на Пиачанца. Той дебютира в италианската Суперлига през сезон 2023/24 с екипа на Модена. Впоследствие преминава в Чивитанова, с който печели Купата на Италия през 2025 г. и достига до финала за титлата през 2025 и 2026 г.

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