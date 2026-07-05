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България U18 с лесна 3-а поредна победа на ЕвроВолей 2026

  • 5 юли 2026 | 19:30
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България U18 с лесна 3-а поредна победа на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за девойки до 18 години постигна лесна 3-а поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров биха категорично домакините от Литва с 3:0 (25:21, 25:18, 25:10) в 4-ата си среща от Група II на турнира, играна този следобед в Шaулaй.

Така младите български "лъвици" са втори във временното класиране в групата с 3 победи, 1 загуба и 10 точки. Утре (6 юли) България ще играе с последния в подреждането Финландия от 12,30 часа българско време.

Най-полезна за България отново стана Катерина Попова с 15 точки (2 аса, 59% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +11). Божидара Иванова се отчете с още 11 точки (3 аса и 31% ефективност в атака - +7) за победата.

За домакините от Литва единствената с двуцифров актив беше Нида Йочуте с 11 точки (1 блок, 3 аса и 26% ефективност в атака - +8).

БЪЛГАРИЯ - ЛИТВА 3:0 (25:21, 25:18, 25:10)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова, Божидара Иванова 11, Катерина Попова 15, Една Тодорова 9, Антония Станиславова 7, Цветомира Велчева 7 - Никол Стефанова-либеро (Сияна Гендузова, Адриана Алексиева, Ивана Петрова, Ивайла Рикова, Елица Георгиева 1)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ЛИТВА: Мария Мелиескайте 2, Нида Йочуте 11, Русне Симанските 3, Камил Валасинайте 9, Елия Чеснавичиуте 4, Угне Дилите 1 - Русне Третяковайте-либеро (Реда Третяковайте, Юта Кунделите, Егле Витулите 1, Герда Ятконите, Угне Валаититу 1, Вайва Гасиунайте-либеро)

Старши треньор: ГИЛБЕРТАС КЕРПЕ.

Снимки: CEV.EU

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