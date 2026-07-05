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  3. България продължава за 9/16-о място на Световното ученическо в Китай

България продължава за 9/16-о място на Световното ученическо в Китай

  • 5 юли 2026 | 18:46
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България продължава за 9/16-о място на Световното ученическо в Китай

България ще играе за разпределение на местата от 9-о до 16-о място в крайното класиране на Световното ученическо първенство по волейбол за юноши, което се провежда в Китай.

Разлог победи Бразилия за първа победа на Световното ученическо първенство в Китай
Разлог победи Бразилия за първа победа на Световното ученическо първенство в Китай

Това стана ясно след изиграването на плейофен мач за определяне на първа или втора осмица в турнира. В него волейболистите на СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" от Разлог отстъпиха на Индия с 0:2 гейма. Така след двете поредни победа над Бразилия с 2:1 и над Дания с 2:0 гейма, българският тим, воден от Светослав Василев, записа първа загуба, но това предопредели да продължи във втората осмица на световното първенство.

Българските момчета се изправиха срещу съперник, изграден от едни от най-добрите млади волейболисти в Индия. Бориха се за всяка топка и направиха силен мач, но опонентът в крайна сметка надделя и в двете части.

Снимка: Фейсбук страница на СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви"

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