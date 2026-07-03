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  3. Разлог победи Бразилия за първа победа на Световното ученическо първенство в Китай

Разлог победи Бразилия за първа победа на Световното ученическо първенство в Китай

  • 3 юли 2026 | 14:37
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Разлог победи Бразилия за първа победа на Световното ученическо първенство в Китай

Волейболистите на СУ „Братя Каназиреви“ от Разлог повалиха свои връстници от Бразилия на Световното ученическо първенство.

Истински спортен подвиг сътвориха младите волейболни надежди на СУ „Братя Каназиреви“. В мач, който дълго ще се помни, нашите момчета извоюваха грандиозна победа срещу волейболния отбор на Бразилия с 2:1 гейма на Световното ученическо първенство.

Срещата се превърна в истински трилър на полето, изпълнен с драматични обрати, невероятна тактическа дисциплина и огромно себераздаване ва волейболистите на Разлог водени от Светослав Василев!

С труд, сърце и екипен дух няма невъзможни неща. Момчетата дадоха всичко от себе си срещу един от най-достойните съперници в света!

https://razloginfo.com

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