Първите състави на Пентатлон спечелиха купите в отборните надпревари във Варна

Първите състави на Пентатлон спечелиха купите в отборните надпревари при младежите и девойките във втория ден от Държавното първенство на шпага във Варна.

При младежите за призовите места спориха 11 тима. Купата извоюва първата формация на Пентатлон в състав Християн Василев, Габриел Петров и Теодор Петров. На второ място завърши НСА (Явор Денчев, Борис Лулев и Александър Лулеов). Бронзовото отличие е за София (Боримир Балабанов, Ясен Даков, Калоян Йорданов и Матей Йорданов).

При девойките в конкуренцията на 8 отбора шампионки станаха шпажистките на първия отбор на Пентатлон Виктория Велкова, Виктория Кузева, Радостина Куртакова и Михаела Стефанова. Среброто извоюваха фехтовачките на първия отбор на Черно море Варна Моника Недева, Владислава Савченко и Ива Стоянова, а трети за представителките на НСА - Дея Добрева, Матея Петкова и Виктория Чешмеджиева.

Утре Държавното първенство на шпага продължава с индивидуалните надпревари при мъжете и жените, съобщават от БФ Фехтовка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google