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Рускиня, японка и германка спечелиха медалите от международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“

  • 5 юли 2026 | 01:40
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Рускиня, японка и германка спечелиха медалите от международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“

Състезателки от Русия и Япония, както и германката Маргарита Колосов спечелиха медалите от международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“. Организатор на надпреварата е СКХГ Черноморец с подкрепата на Община Бургас и БФХГ.

В многобоя при жените шампионка стана Анастасия Власенко (Русия) със 106.350 точки, след като получи оценки 29,000 на обръч, 26,400 на топка, 23,100 на бухалки и 27,850 на лента.

Втора е сънародничката й Александра Борисова със 104,600 точки, а трета - Маргарита Колосов със 102,350.

На финалите на отделните уреди Власенко взе всичките четири отличия, а Колосов спечели три бронза - на топка, бухалки и лента. Японката Каела Оно има бронз на обръч и сребро на бухалки.

При девойките първа в многобоя е Адел Доценко (Русия) със сбор от 99,450 точки, а пета се нареди българката Ярослава Дрозда със 71.000 точки.

На съпътстващия турнир участваха 160 състезателки от 12 клуба от страната, и три от чужбина - Украйна, Румъния и Испания.

Главен съдия на турнира беше Росина Атанасова, която е генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика.

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