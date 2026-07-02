Русия бойкотира Световната купа по скокове на батут в Португалия

Руският отбор по скокове на батут отказа участие на Световната купа в Португалия, тъй като местните власти забраниха те да участват със своите национални символи, съобщиха от Руската федерация по гимнастика. Турнирът ще се проведе на 4 и 5 юли в Коимбра.

„Подготвяхме се за Световната купа в Португалия. Организаторите на състезанието обаче ни информираха, че поради позицията на португалските власти няма да могат да осигурят участието на руския отбор с национални символи. Предложиха ни възможността да се състезаваме като неутрални спортисти. Като се има предвид, че решението на Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) не се изпълнява, отборът се оттегли от турнира“, каза Алексей Рижков, старши треньор на руския отбор по скокове на батут.

По-рано Торстен Хартман, прессекретар на Германската федерация по гимнастика, заяви пред ТАСС, че 11 национални федерации са изпратили писмо до Европейската гимнастика с искане за забрана на руското знаме и химн на европейски състезания.

Европейската гимнастика отложи Общото си събрание, което трябваше да обсъди връщането на руските национални символи.

На 4 май Изпълнителният комитет на Европейския комитет по гимнастика отмени санкциите срещу Русия и Беларус. Шест дни по-рано Изпълнителният комитет на Световната гимнастика отмени ограниченията за руски спортисти и им позволи да участват в състезанията ѝ със знамето и химна.

На Световната купа в Коимбра България ще бъде представена от четирима състезатели.

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