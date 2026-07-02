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Тъжна вест: Отиде си Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика

  • 2 юли 2026 | 19:30
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Тъжна вест: Отиде си Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика

Тъжна новина в българския спорт. Отиде си президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева.

“С дълбока тъга Българска федерация по художествена гимнастика прие новината за кончината на Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика.

Българският спорт загуби личност, посветила живота си на развитието и утвърждаването на аеробиката у нас. Със своята отдаденост, професионализъм и неуморен труд тя спечели уважението на цялата гимнастическа общност и остави след себе си достойно наследство.

Изказваме най-искрените си съболезнования към нейното семейство, близки, приятели, колеги и всички, които имаха честта да работят и да вървят по пътя на спорта заедно с нея.

В този труден момент сме съпричастни към болката на всички, които я обичаха и ценяха.

Поклон пред светлата ѝ памет!”, пишат от БФ по художествена гимнастика по повод скръбната вест.

Снимка: БФХГ

Екипът на Sportal.bg изказва искрените си съболезнования на семейството и близките на Димитрина Къндева.

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