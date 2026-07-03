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  3. Гимнастички от 7 държави идват на международния турнир за приз “Жулиета Шишманова”

Гимнастички от 7 държави идват на международния турнир за приз “Жулиета Шишманова”

  • 3 юли 2026 | 13:12
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Гимнастички от 7 държави идват на международния турнир за приз “Жулиета Шишманова”

Бургас е домакин на традиционния Международен турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“ – FIG. Той ще се проведе на 3 и 4 юли, а негов организатор е СКХГ „Черноморец“ и с подкрепата на Община Бургас. 

Тази година турнирът ще посрещне състезателки от седем държави – България, Румъния, Украйна,  Япония, Русия, Испания и  Германия, а в състезанието non-FIG ще участват 11 клуба от България, Украйна, Румъния и Испания.

 „Очакват ни два дни, изпълнени с талант, грация, красота, емоции и спортсменски дух. Заповядайте да подкрепим заедно младите таланти и да се насладим на красотата на художествената гимнастика“, споделят организаторите на турнира.

Входът е свободен!

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