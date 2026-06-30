България изпраща четирима състезатели на Световната купа по скокове на батут в Португалия

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световната купа по скокове на батут в Португалия, която ще се проведе на 4 и 5 юли.

„На 1-ви заминаваме за Португалия. Ще участваме с четирима състезатели – Христина Пенева, Марияна Узунова, Катерина Кулешова и Калоян Петров“, заяви старши треньорът на националния отбор Станислав Стоянов,

Той коментира и състоянието на част от състезателите, подготвящи се за световното първенство: „Имаме състезатели, които все още се възстановяват. Преслава Пенчева е една от най-перспективните, но в момента не е напълно възстановена. Катерина Кулешова е на около 80%, но вече напредва добре.“

„В момента работим по усложняване на комбинациите. Тренираме малко по-рисково, за да видим къде ще се появят грешки, които после да отстраним“, добави той.

Стоянов подчерта, че след завръщането от Португалия предстоят важни решения и същевременно интензивен състезателен цикъл.

„Ще направим анализ с федерацията и преди лагера на 13 юли ще бъде ясен съставът за Световното първенство. След лагера започваме веднага подготовка за Световното. Ще имаме още контролни състезания в Русе и международен турнир в Италия. Отиваме да покажем най-доброто. Ако успеем да стигнем до медал, ще бъде отлично. Важни са финалите и стабилното представяне. България винаги е била сред страните със силно присъствие. Надявам се да запазим това и сега“, завърши треньорът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google