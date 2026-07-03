Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Австралия - Египет
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“

Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“

  • 3 юли 2026 | 20:36
  • 195
  • 1
Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“

Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“ FIG/non-FIG този уикенд. Организатор на надпреварата е СКХГ Черноморец и с подкрепата на Община Бургас. Зала „Младост“ вече посрещна състезателки, треньори, гости и всички почитатели на художествената гимнастика.

Тази година в надпреварата участват грации от седем държави - България, Румъния, Украйна,  Япония, Русия, Испания и Германия, а в състезанието no-FIG ще участват 11 клуба от България, Украйна, Румъния и Испания.

Националният отбор на Япония пристига, воден от Кахо Минагава - сребърна медалистка в многобоя от Азиатското първенство през 2017 година, както и първата японска индивидуална състезателка, спечелила медал от Световна купа.

Германският отбор ще бъде представен от Маргарита Колосов - състезателка от световна класа, която на Олимпийските игри в Париж 2024 зае престижното четвърто място в многобоя - постижение, което я нарежда сред елита на художествената гимнастика.

Руската делегация ще представи част от своите млади надежди - състезателки, които впечатляват с класа, стил и сериозна заявка за бъдещи успехи.

„Очакват ни два дни, изпълнени с талант, грация, красота, емоции и спортсменски дух. Заповядайте да подкрепим заедно младите таланти и да се насладим на красотата на художествената гимнастика“, призоваха организаторите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Гимнастички от 7 държави идват на международния турнир за приз “Жулиета Шишманова”

Гимнастички от 7 държави идват на международния турнир за приз “Жулиета Шишманова”

  • 3 юли 2026 | 13:12
  • 492
  • 0
Тъжна вест: Отиде си Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика

Тъжна вест: Отиде си Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика

  • 2 юли 2026 | 19:30
  • 3804
  • 0
Русия бойкотира Световната купа по скокове на батут в Португалия

Русия бойкотира Световната купа по скокове на батут в Португалия

  • 2 юли 2026 | 09:31
  • 1454
  • 2
Министърът на спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика в София

Министърът на спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика в София

  • 30 юни 2026 | 19:34
  • 539
  • 0
България изпраща четирима състезатели на Световната купа по скокове на батут в Португалия

България изпраща четирима състезатели на Световната купа по скокове на батут в Португалия

  • 30 юни 2026 | 13:10
  • 597
  • 0
Европейската гимнастика отложи решението за символите на Русия и Беларус

Европейската гимнастика отложи решението за символите на Русия и Беларус

  • 30 юни 2026 | 07:07
  • 1634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 20:41
  • 32775
  • 69
Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

  • 3 юли 2026 | 21:00
  • 2198
  • 3
Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

  • 3 юли 2026 | 21:04
  • 2835
  • 1
Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

  • 3 юли 2026 | 20:10
  • 14483
  • 36
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
  • 17947
  • 2
Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

  • 3 юли 2026 | 17:38
  • 18934
  • 13