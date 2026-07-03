Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“

Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“ FIG/non-FIG този уикенд. Организатор на надпреварата е СКХГ Черноморец и с подкрепата на Община Бургас. Зала „Младост“ вече посрещна състезателки, треньори, гости и всички почитатели на художествената гимнастика.

Тази година в надпреварата участват грации от седем държави - България, Румъния, Украйна, Япония, Русия, Испания и Германия, а в състезанието no-FIG ще участват 11 клуба от България, Украйна, Румъния и Испания.

Националният отбор на Япония пристига, воден от Кахо Минагава - сребърна медалистка в многобоя от Азиатското първенство през 2017 година, както и първата японска индивидуална състезателка, спечелила медал от Световна купа.

Германският отбор ще бъде представен от Маргарита Колосов - състезателка от световна класа, която на Олимпийските игри в Париж 2024 зае престижното четвърто място в многобоя - постижение, което я нарежда сред елита на художествената гимнастика.

Руската делегация ще представи част от своите млади надежди - състезателки, които впечатляват с класа, стил и сериозна заявка за бъдещи успехи.

„Очакват ни два дни, изпълнени с талант, грация, красота, емоции и спортсменски дух. Заповядайте да подкрепим заедно младите таланти и да се насладим на красотата на художествената гимнастика“, призоваха организаторите.

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