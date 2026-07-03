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Министър Керязов бе гост на откриването на изложбата "Професия спортен фоторепортер"

  • 3 юли 2026 | 16:33
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Министър Керязов бе гост на откриването на изложбата "Професия спортен фоторепортер"

„Вашата задача е изключително отговорна - да показвате постиженията на българските спортисти. Тази изложба показва пресечната точка между спорта и изкуството“, каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов при откриването на фотоизложбата „Професия спортен фоторепортер“.

Той разгледа подробно експозицията, разговаря с авторите и се запозна с най-възрастния участник в нея - 94-годишния доайен на спортната фотография Петър Спасов.

Министърът подчерта, че снимките разкриват не само големите успехи на българския спорт, но и майсторството на поколения фоторепортери, работили в далеч по-трудни технически условия.

С изложбата беше открито второто издание на „Седмица на фотографията в антична Сердика“, организирано от Клуба на фоторепортерите и фотографите в България с подкрепата на Столична община – Лятна програма.

Експозицията събира емблематични кадри от близо седем десетилетия българска спортна фотография и превръща пространството около антична Сердика в своеобразен мост между историята на града, спорта и фотографското изкуство.

Легендарният спортен фотожурналист Бончук Андонов откри събитието с думите, че изпитва особена гордост неговите снимки и тези на колегите му да бъдат изложени в сърцето на антична Сердика.

„Няма бъдеще без минало“, каза той, като отбеляза голямата роля на своите учители във фотожурналистиката. По думите му идеята на експозицията е да покаже развитието на спортната фотография - от 50-те години на ХХ век, когато се е снимало с лентови фотоапарати и стандартни обективи, до днешните цифрови камери и дългофокусна техника, позволяващи заснемането на десетки кадри в секунда.

Министър Керязов отбеляза още, че изложбата е своеобразен разказ за величието на българския спорт.

„Тя показва колко велик е българският спорт и колко талантлив е българският спортист. Виждаме снимки от Олимпийските игри и големите спортни форуми, които пазят паметта за незабравими моменти“, допълни министърът.

Председателят на „Клуба на фоторепортерите и фотографите“ в България Йордан Симеонов изрази благодарност към основните двигатели на фестивала - Рада Петкова и Юри Трейман, благодарение на които той се провежда за втора поредна година.

В изложбата „Професия спортен фоторепортер“ участват фотографии на Бончук Андонов, Янко Гъров, Тони Узунов, Костадин Андонов, Жечо Планински, Петър Спасов, Роми Цанкова, Десислава Комарова и Любомир Аргиров, както и техните колеги, които вече не са сред нас - Иван Йочев, Йордан Скрински и Димитър Михайлов. Най-младият участник е 18-годишният ученик Андрей Радев, който демонстрира сериозно отношение към този жанр във фотографията.

Експозицията може да бъде разгледана както в Клуба на фоторепортера, така и на открито в пространството на антична Сердика до 22-ри юли.

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