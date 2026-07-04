13-годишен волейболист е висок 210 см и вече е звезда! Целият свят говори за него

Феновете на волейбола трябва да запомнят това име. След изявите на тийнейджъра за националния отбор на Катар никой не се съмнява, че той ще се превърне в изключителен играч. Още на 13-годишна възраст той демонстрира огромен потенциал.

Много наблюдатели не могат да повярват на възрастта му, но данните от официалния сайт на FIVB, volleyballworld.com, са категорични: Мубарак Муса Тиик Мадут е диагонал, висок 210 см. В биографията му като дата на раждане е записан 24 ноември 2012 г., което означава, че тази година той ще навърши едва 14 години.

„Високият 210 см 13-годишен катарски нападател Мубарак Муса Тиик Мадут продължава да доказва защо е един от най-талантливите млади състезатели във волейбола. Въпреки ограниченото си игрово време, този висок младеж отбеляза 13 точки, включително 11 успешни атаки от 16 опита, демонстрирайки впечатляващ офанзивен потенциал. Като се имат предвид неговите размери, умения и възраст, Мубарак без съмнение е играч, когото си струва да наблюдаваме през следващите години“, пише англоезичният профил volleytrails след представянето му в азиатската купа на АВЦ.

Въпреки че отборът на Катар с тийнейджъра в състава си загуби с 1:3 от Република Корея, Тиик Мадут се представи феноменално. В интернет се разпространява видео с най-добрите му моменти от мача.

Pemain Qatar Mubarak Musa Thiik Madut Tercatat Berusia 13 Tahun! 😱 https://t.co/8XoqPCvF6C pic.twitter.com/kjsyeGep8d — VolleyTalks Indonesia (@volleytalkscom) June 27, 2026

„Мубарак оставя своя отпечатък и в плажния волейбол. Наскоро той участва в азиатското първенство на АВЦ до 18 години, където помогна на Катар да спечели бронзов медал и да си осигури класиране за световното първенство на ФИВБ до 18 години по плажен волейбол през 2026 г. в Хага. Изгряваща звезда както в зала, така и на плажа“, обобщава volleytrails.

Интересно е, че селекционерът на националния отбор на Катар, Камило Андрес Сото, директно го нарича нова звезда, напомняща за... полски национал. „Неговият треньор сравнява таланта на Мубарак с този на Вилфредо Леон, който също дебютира много млад за националния отбор на Куба“, припомня профилът Siatkarska MAGIA.

przegladsportowy.onet.pl

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google