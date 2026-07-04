Чехия и Полша шокираха фаворитите за исторически финал

Европейското първенство по волейбол до 22 години на CEV в Албуфейра предложи полуфинален ден, който ще остане в историята. В зашеметяващ обрат на събитията, действащият шампион Франция и един от фаворитите в турнира Израел бяха елиминирани по зрелищен начин. Големият финал в събота ще предложи безпрецедентен сблъсък между Чехия и Полша, докато предварително сочените за фаворити отбори ще трябва да се борят за утешителния бронзов медал.

Чешката устойчивост надделя над Израел в 5-геймова епопея

Израел – Чехия 2:3 (25:21, 42:40, 20:25, 23:25, 9:15)

Първият полуфинал бе истински волейболен маратон. Израел, който влезе в мача като фаворит, първоначално изглеждаше напът да си осигури място на финала. Водени от неудържимото нападение на Марк Рура и Шай Майо Либерман, израелците взеха първия гейм с 25:21. Това, което последва във втората част, ще се помни като един от най-интензивните дуели в историята на първенствата до 22 години – изумителна, изнервяща битка точка за точка, която най-накрая приключи при 42:40 в полза на Израел след страхотна блокада на Либерман.

Изоставайки с 0:2, Чехия отказа да се предаде. Показвайки невероятна психическа устойчивост и търпение, чехите започнаха методичното си завръщане в третия гейм, възползвайки се от грешки в атаката на съперника, за да го спечелят с 25:20. Четвъртата част беше оспорвана точка за точка, но капитанът на Чехия Матей Пастърнак показа характер в решаващите моменти и донесе победата с 25:23, за да прати мача в тайбрек.

С изцяло преминал на тяхна страна импулс, чехите доминираха в петия гейм. Докато умората навлизаше в редиците на Израел, чешкият отбор остана безгрешен и затвори мача с 15:9 след блокада на Антонин Климеш, с което завърши историческия си обрат.

Мачът се отличи с изключително статистическо постижение, като четирима играчи преминаха границата от 30 точки. Шай Майо Либерман от Израел стана топреализатор с 34 точки, следван плътно от чеха Вацлав Сейдл (32), докато Марк Рура и Матей Пастърнак допринесоха с по 30 точки.

Михал Некола, старши треньор на Чехия: „Беше много труден и сложен мач. Израел игра много добре, особено Марк Рура и Шай Либерман. Тези играчи са изключително силни, но ние знаехме как да бъдем търпеливи и това беше най-големият ни коз. Бяхме устойчиви, търпеливи, особено след като загубихме два гейма, а вторият беше изключително дълъг и уморителен. Борихме се докрай и сме щастливи от това. На финал сме, което винаги е било основната ни цел. Сега да видим дали можем да стигнем още по-далеч...“

Ноам Кац, старши треньор на Израел: „Беше много труден мач. Започнахме много добре, спечелихме първите два гейма, но беше тежко. След това играчите ни страдаха от умора. Беше ни трудно да поддържаме предимството срещу чешкия отбор във всяка точка, във всички основни елементи, които искахме. Това беше – борихме се добре, но не беше достатъчно срещу много силен отбор. Поздравления за Чехия, а ние ще продължим да се борим, тъй като ще направим всичко, за да спечелим третото място. Трябва да вдигнем глави и още отсега да започнем да мислим за утрешния мач за бронзовия медал.“

Безгрешна Полша детронира действащия шампион Франция

Франция – Полша 0:3 (23:25, 17:25, 18:25)

Очакваше се вторият полуфинал да бъде равностоен сблъсък на титани, но Полша го превърна в майсторски клас по тактическо надмощие, детронирайки напълно действащия европейски шампион до 22 години Франция. Първият гейм беше силно оспорван. Франция имаше леко предимство в началото, но полската блокада скоро пое пълен контрол над мрежата. Войчех Гайек се превърна в стена на висока топка, отбелязвайки решаващите последни точки, за да измъкне откриващата част с 25:23 за Полша.

От втория гейм нататък френският отбор изглеждаше напълно неузнаваем. Измъчвани от нехарактерна поредица от пропуснати сервиси и лишени от обичайната си радост на игрището, „петлите“ се сринаха под тежкия полски натиск. Ас на Блажей Биен изведе Полша до убедителна преднина от 11:6, а Гайек продължи да разглобява френската защита, водейки отбора си до комфортна победа с 25:17.

Третият гейм следваше идентичен сценарий. Франция се бореше да плува срещу течението, докато увереността на Полша растеше. На фона на нарастващото напрежение на игрището, поляците останаха пределно концентрирани и затвориха гейма с 25:18 след поредната грешка от сервис на Франция, за да си осигурят място на финала, без да загубят нито един гейм.

Войчех Гайек беше безспорният най-полезен играч в мача, водейки Полша с 19 точки, докато Жовен Уа-Бала беше най-добрият реализатор за разочарования френски отбор със само шест точки.

Пьотр Грабан, старши треньор на Полша: „Всяка победа е невероятна по свой собствен начин, но срещу Франция и на полуфинал е почти невъобразимо. Да стигнеш до финала след толкова трудна групова фаза е нещо невероятно, наистина невероятно. Работихме две години, за да преследваме това постижение, и сега сме на финал. Сякаш мечтите се сбъднаха, но ние продължаваме напред.“

Слиман Белмади, старши треньор на Франция: „Какво се случи? Не можахме да отговорим; поляците бяха много по-агресивни, а на нас ни липсваше тази агресивност на всички нива. Направихме много грешки и така и не успяхме да се върнем в мача и да развием собствения си стил на игра. Една дума за организацията на това европейско първенство, която е много добра и отзивчива, а това се оценява високо, когато сме в състезание.“

The stage is set!🔥



🇨🇿Czechia and 🇵🇱Poland have booked their places in the Final of the CEV U22 Volleyball European Championship 2026 Men.



🏆Who will lift the trophy?

🗓️Tomorrow | 20:00 CEST



Watch LIVE on https://t.co/35InljpTyP#CEV #EuroVolleyU22 #EuropeanVolleyball pic.twitter.com/wfRUtZGnwx — European Volleyball (@CEVolleyball) July 3, 2026

Сцената в Албуфейра е подготвена за вълнуващ финален ден. Франция и Израел ще трябва бързо да преглътнат разочарованието от полуфиналите, тъй като ще се изправят един срещу друг в битка за бронзовия медал. Веднага след това златните прожектори ще осветят Чехия и Полша, които ще се борят за върховната корона на европейски шампиони до 22 години.

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