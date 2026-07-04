Финландия и Нидерландия ще спорят за титлата в Европейската лига

Станаха ясни финалистите в мъжкия волейболен турнир Европейска лига. За трофея ще се борят отборите на Финландия и Нидерландия, като победителят ще си осигури място в Лигата на нациите през следващия сезон.

В полуфиналната фаза Нидерландия се изправи срещу Израел, като и двата мача се изиграха в Дутинхем. Домакините постигнаха две победи с по 3:1 гейма. Голямата звезда за „лалетата“ беше диагоналът Силвест Мейс, който реализира общо 46 точки в двата двубоя, включително 3 аса и 7 блокади. Той демонстрира и впечатляваща ефективност в атака от 59% (37 успешни от 62 опита).

В другия полуфинал Финландия също записа два успеха с по 3:1 над Дания. В този сблъсък силно се представиха братята посрещачи Лука и Ноа Мартила.

Първият финален мач ще се проведе във финландския град Нокиа на 8 юли, а реваншът е насрочен за 11 юли в Хага.

Победителят от финала ще получи правото да участва в Лигата на нациите догодина. Това е възможно, тъй като Финландия заема 17-о място в световната ранглиста (207,37 точки), а Нидерландия е на 18-а позиция (205,61 точки). Според регламента, най-слабо представилият се отбор в Лигата на нациите бива заменен от най-високо класирания тим в ранглистата, който не участва в турнира. В момента в Лигата на нациите играят първите 16 отбора в света, както и Куба (20-о място) и Китай (31-во място), които са и основните претенденти за изпадане след първите две състезателни седмици.

Трябва да се отбележи, че четирите полуфиналиста в Европейската лига си осигуриха квоти за Европейското първенство през 2028 г. Освен това шампионът ще получи и парична награда в размер на 100 хиляди евро.

В миналото победителят в Европейската лига се определяше във формат „Финална четворка“. През годините шампиони са ставали Чехия (2004, 2022), Русия (2005), Нидерландия (2006, 2012), Испания (2007), Словакия (2008, 2011), Германия (2009), Португалия (2010), Белгия (2013), Черна гора (2014), Словения (2015), Естония (2016, 2018), Украйна (2017, 2024), Турция (2019, 2021, 2023) и Финландия (2025).

Европейска лига. Полуфинали. Реванши

Нидерландия – Израел – 3:1 (25:14, 18:25, 25:22, 25:19)

Мейс (24), Коренблек (12), Плак (10) – Либерман (13), Рура (13), Хавер (13)

Първи мач – 3:1

Финландия – Дания – 3:1 (22:25, 25:22, 25:19, 25:22)

Линдквист (20), Н. Мартила (19), Л. Мартила (12) – Йенсен (21), Мадсен (13), Уренхолт (8)

Първи мач – 3:1

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