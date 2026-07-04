Хуркач стигна третия кръг за първи път от три години, Оже-Алиасим с чиста победа

Хуберт Хуркач ще остане в историята на тениса като последния, победил швейцарската суперзвезда Роджър Федерер на сингъл през 2021-а година, а днес полякът добави още една глава към историята си на Уимбълдън.

Бившият №6 в света преодоля намиращия се в добра форма Томи Пол в битка, доминирана от сервисите, в която той спечели подаванията си 30 пъти, за да мине към четвъртия кръг с 4:6, 7:6 (5), 7:5, 6:2 за три часа и 11 минути.

Днес 195-сантиметровият поляк показа най-добрата си възможна форма на Уимбълдън, като направи 20 аса и беше пробит само веднъж - в третия гейм на мача. На поляка му отне два часа и 27 минути, за да пробие сервиса на американеца в 11-ия гейм на третия сет. И още два брейка в четвъртия сет, както и две спасени точки за пробив в последния му сервис, го изпратиха в четнърти кръг за първи път от 2023-а година.

Следващият му съперник ще бъде Ян-Ленард Щруф, който по-рано днес се справи с Даниил Медведев.

Акцентите от ден 5 на "Уимбълдън"

В друга среща от късната сесия канадецът Фелиск Оже-Алиасим се оказа прекалено силен за американския квалификант Майкъл Чжън и мина лесно през него със 7:6 (7:1), 6:2, 6:1. Но 22-годишният Чжън стана професионалист едва преди няколко месеца и днес даде сериозна битка в първия сет.

Също в три сета победи и Алехандро Давидович Фокина (Испания), който се наложи над Мартон Фучович (Унгария) със 7:6 (7:3), 6:2, 6:3. Така Оже-Алиасим и Давидович Фокина ще си дадат директна среща в четвъртия кръг.

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