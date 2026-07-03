Янаки Милев с победи на сингъл и двойки в Скопие

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 7, победи третия в схемата Себастиан Зоргер (Австрия) с 6:4, 6:2 за 86 минути игра.

Националът направи три пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част беше още по-убедителен и даде само два гейма на съперника си.

В спор за място на финала той ще срещне победителя от двубоя между представителя на домакините Калин Ивановски и номер 6 Александър Вайс.

В схемата на двойки Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 1 в схемата, елиминираха с 6:4, 6:4 Алекс Ганчев (България) и Саша Маес (Люксембург). Двубоят от първия кръг беше прекъснат заради дъжд преди два дни и доигран днес.

Лимев и Попович ще имат още един мач при дуетите по-късно днес на четвъртфиналите срещу българите Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов.

Братята Радослав Шандаров и Васил Шандаров пък загубиха на четвъртфиналите от швейцарците Яник Кастелнуово и Нейл Саксер с 3:6, 2:6.

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