Серина все пак ще играе на двойки на Уимбълдън

Американските тенисистки Серина и Винъс Уилямс ще играят на двойки на "Уимбълдън" въпреки контузията на по-малката си сестра, съобщи The Tennis Letter, позовавайки се на ESPN.

Серина Уилямс загуби от австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 3:6 в първия кръг на сингъл на Откритото първенство на Великобритания. По време на мача тя получи травма на коляното.

Американката поднови кариерата си преди около месец на турнир в Лондон, състезавайки се на двойки с Виктория Мбоко от Канада. Двете преминаха първия кръг, но по-късно се оттеглиха поради контузията на канадката. След това Уилямс загуби от Каролина Мухова (Чехия) на турнира в Берлин.

Последната поява на Серина Уилямс на корта беше през 2022 година, достигайки до третия кръг на сингъл на Откритото първенство на САЩ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google