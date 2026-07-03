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Серина все пак ще играе на двойки на Уимбълдън

  • 3 юли 2026 | 16:20
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Серина все пак ще играе на двойки на Уимбълдън

Американските тенисистки Серина и Винъс Уилямс ще играят на двойки на "Уимбълдън" въпреки контузията на по-малката си сестра, съобщи The Tennis Letter, позовавайки се на ESPN.

Серина Уилямс загуби от австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 3:6 в първия кръг на сингъл на Откритото първенство на Великобритания. По време на мача тя получи травма на коляното.

Американката поднови кариерата си преди около месец на турнир в Лондон, състезавайки се на двойки с Виктория Мбоко от Канада. Двете преминаха първия кръг, но по-късно се оттеглиха поради контузията на канадката. След това Уилямс загуби от Каролина Мухова (Чехия) на турнира в Берлин.

Последната поява на Серина Уилямс на корта беше през 2022 година, достигайки до третия кръг на сингъл на Откритото първенство на САЩ.

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