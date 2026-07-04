Сабаленка е четвъртия кръг на “Уимбълдън” и ще спори с Осака

Водачката в женската ранглиста Арина Сабаленка показа мощ и се наложи с 6:4, 6:4 над латвийката Елена Остапенко, за да си гарантира среща в четвъртия кръг на „Уимбълдън“ в неделя срещу Наоми Осака.

Сабаленка и Осака се срещнаха за първи път на US Open през 2018-а година, когато японската звезда спечели първата си титла от “Големия шлем“, но не се бяха изправяли една срещу друга до “Индиън Уелс“ тази пролет. Сабаленка вече победи японката на турнира в Мадрид и на Откритото първенство на Франция. Осака също подобрява от ден на ден представянето си на трева и достигна до първия си финал на трева в Германия преди Уимбълдън. По-рано днес тя отстрани Дария Касаткина с 6:1, 6:3.

Акцентите от ден 5 на "Уимбълдън"

В първия сет днес Сабаленка проби веднъж подаването на Остапенко, за да спечели с 6:4 първата част, сервирайки на нула в 10-ия гейм. Втората част обаче предложи различен сценарий – общо пет пробива, грешки и възможност на Остапенко да прати срещата в трети сет. Тя обаче пропусна да направи трети пробив в деветия гейм на частта, а след това се предаде и напуска турнира.

Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на "Уимбълдън"

Седмата поставена Коко Гоф достигна четвъртия кръг и изравни най-доброто си представяне на „Уимбълдън“ с победа с 6:3, 6:7(5), 6:2 над друга състезателка от САЩ - Клеър Лю и така запази шанса си за трета титла от Големия шлем. 22-годишната бивша шампионка от Откритото първенство на САЩ и Откритото първенство на Франция изглеждаше напълно уверена срещу по-неопитната си сънародничка. Тя премина през първия сет с минимални усилия и беше на път към рутинна победа, когато 146-та в света Лю се съживи и спаси три мачбола във втория сет, преди да предизвика тайбрек. Сенките на съмнението обаче бързо се разсеяха в третия сет, който започна с пробив. Накрая Гоф направи още едно взимане на подаването на Лю като реализира третия си мач-пойнт.

Напред продължава и Каролина Мухова (Чехия), която отстрани 6:2, 7:6 (7:1) тайландската квалификантка Мананчая Савангкаев, а в изцяло чешки сблъсък Барбора Крейчикова отстрани Никол Бартункова с 6:3, 7:5.

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