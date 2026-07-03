Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

Бившият собственик на Литекс и ЦСКА - Гриша Ганчев даде интервю за БНР, в което говори най-вече за проблемите в борбата и бизнеса. На бизнесмена бяха зададени и няколко въпроса, които касаят българския футбол. На тях Ганчев отговори, че Литекс много бързо може да се върне в "А" група и прогнозира, че "трикольорите" няма да се класират на световно първенство дори при 104 отбора.

Ганчев отказа да коментира юридическите спорове между Васил Божков и Левски, казвайки, че за "сините" трябва да се говори или добро, или нищо.

Ето какво бе попитан Ганчев и как отговори:



Водещ: Кое ще се случи първо - Литекс да влезе в “А” група или България да отиде на световно първенство по футбол?

Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в “А” група. Не знам. От футбола малко съм се отдръпнал. Гледам Световното.

Водещ: Докога нашите национали ще гледат от дивана?

Ганчев: Доста дълго. Говорих със Стоичков. Каза, че Джани искал да ги прави 64 отбора за следващото Световно, защото сега му харесвало, че се показват нови нациии. Аз му казах, че и 104 да ги направи, ще се класираме със зор. Малко да му попаря оптимизма.

Водещ: Как ще приключи спорът между Божков и Левски?

Ганчев: Нямам информация и не ме интересува. За Левски или добро, или нищо.

Накрая Ганчев бе попитан и дали спортът може да се справи без парите от букмейкърските компании. "Ако спре потокът към клубове и федерации, не виждам как ще се оправят. По цял ден и нощ се говори за бюджет. Много плевели, не само в спортните федерации. Във всички видове организации се краде. Те го направиха национален спорт, а няма как бизнесът да произведе тези пари, които трябва да се харчат", заключи бизнесменът.

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