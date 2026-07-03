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Антъни Генов ще играе за титлата на двойки в Троа

  • 3 юли 2026 | 15:55
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Антъни Генов ще играе за титлата на двойки в Троа

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира от сериите ATP Challenger в Троа (Франция) с награден фонд от 56 700 евро.

24-годишният българин и неговият партньор Кай Венелт (Германия), поставени под №3 в схемата, победиха вторите поставени Александър Мерино (Перу) и Франко Риберо (Аржентина) с 6:7(5), 6:4, 10:8 след 2 часа и 6 минути игра.

Първият сет беше изключително драматичен. Генов и Венелт поведоха с 5:3, но пропуснаха сетбол и позволиха на съперниците си да изравнят. При 6:5 българо-германският тандем не успя да реализира още два сетбола, а в последвалия тайбрек отстъпи със 5:7, след като загуби три поредни точки от 5:4.

Във втория сет Генов и Венелт отново изпуснаха аванс от пробив, но реагираха по най-добрия начин и реализираха решаващ брейк в десетия гейм, с който изравниха резултата в сетовете.

Победителят беше определен в шампионски тайбрек, където българинът и неговият партньор поведоха с 6:2 точки и удържаха аванса си до крайното  10:8.

С класирането си за финала Генов си гарантира 30 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 203-ото място.

В спора за титлата Генов и Венелт ще се изправят срещу победителите от полуфинала между Джефри Хсу (Тайван) и Майкъл Чжу (САЩ) срещу четвъртите поставени Матс Херманс (Нидерландия) и Игор Маркондес (Бразилия).

Антъни Генов вече има една титла на ниво ATP Challenger при двойките. Той триумфира през май тази година на турнира в Загреб и сега ще се опита да спечели втория си трофей от тази категория.

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