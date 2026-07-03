Познато име стана наставник на Кристиано в Ал-Насър

Изкаралият известно време в Премиър лийг Анге Постекоглу беше назначен за старши треньор на Ал-Насър, в който играе Кристиано Роналдо. Бившият мениджър на Тотнъм заменя Жорже Жезус, който независимо че изведе тима до титлата в Саудитска Арабия, след края на сезона избра да напусне. Контрактът му е за два сезона.
За последно 60-годишният Постекоглу беше начело на Нотингам Форест, откъдето обаче беше освободен през миналия октомври.
Роденият в Атина специалист преговаряше и да стане селекционер на Казахстан, но бил поискал 5 млн. евро заплата, което провалило нещата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google