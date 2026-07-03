България U18 с втора поредна победа на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров се наложиха над връстничките си от Гърция с 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17) в третия си мач от Група II на турнира, игран този следобед в Шaулaй.

По този начин младите български "лъвици" са с 2 победи, 1 загуба и 7 точки във временното класиране в групата. Утре (4 юли) е почивен ден на шампионата, а в неделя (5 юли) България ще играе с домакините от Литва от 17,30 часа българско време.

Най-полезна за България отново стана Божидара Иванова със 17 точки (2 блока, 1 ас и 37% ефективност в атака - +15) за победата. Една Тодорова (28% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +11) и Катерина Попова (1 блок, 1 ас, 27% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +8) добавиха 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Гърция Евелина Гунтели реализира 15 точки (2 аса, 37% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +11), а Димитра Разакия завърши с 12 точки.

БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 2, Божидара Иванова 17, Катерина Попова 12, Една Тодорова 13, Антония Станиславова 7, Цветомира Велчева 8 - Никол Стефанова-либеро (Ивайла Рикова, Адриана Алексиева, Ивана Петрова 2, Сияна Гендузова 2, Елица Георгиева, Емилия Колева-либеро)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ГЪРЦИЯ: Зои Хариту 4, Мелина Триантопулу 9, Димитра Разакия 12, Евелина Гунтели 15, Анастасия Галу 6, Пинелопи Мария Трауда 8 - Александра Лампруси-либеро (Ирис Даскалопулу, Елисавет Зафейропулу 3, Атанасия Андриопулу 1, Георгия Георгиу 1, Константина Дребела-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ГУНТАС.

Снимки: CEV.EU

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