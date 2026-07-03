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Футболни емоции, театър и много забавления – Mondial Camp ви очаква за най-вълнуващите дни на Световното първенство

  • 3 юли 2026 | 15:55
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Футболни емоции, театър и много забавления – Mondial Camp ви очаква за най-вълнуващите дни на Световното първенство

С най-очакваните двубои от Световното първенство по футбол, богата културна програма и десетки активности за малки и големи, Mondial Camp 2026 навлиза в най-вълнуващата и динамична фаза на футболното лято. От началото на юли до големия финал на Мондиала посетителите ще могат да преживеят футболния спектакъл в уникална фестивална атмосфера, която съчетава спорт, театър, игри и забавления на едно място.

Разположен зад Национален музей „Земята и хората“, Mondial Camp посреща посетители всеки делничен ден от 17:00 часа, превръщайки се в предпочитано място за срещи, семейни разходки и споделени футболни емоции.

Програмата ще проследи всяка решителна стъпка към световната титла. Всички срещи се излъчват на голям екран и още 10, 65 инчови телевизори, превръщайки локацията в естественото място за среща на футболните фенове през най-емоционалните дни на шампионата.

Освен актуалните двубои, посетителите ще могат да гледат и емблематични исторически футболни срещи, да участват в тематични Mondial Camp Quiz вечери и в турнири по джаги, дартс, Subsoccer и канадска борба. Специални активности, организирани съвместно с партньорите на събитието, ще допълват ежедневната програма, като всеки ден предлага различни изненади за посетителите.

Основно място в календара заема и културната програма. Вечерите на 16, 17 и 18-ти юли ще предложат театрални постановки за възрастни, сред които „Без гаранция“, „Неделя сутрин“ и „Отчаяни съпрузи 2“.

Със съчетанието от спорт, култура и развлечения Mondial Camp продължава да утвърждава своята концепция като едно от най-атрактивните летни пространства в София. Независимо дали идвате за големите футболни сблъсъци, за театралните представления или за активностите с приятели и семейство, през юли събитието обещава незабравими емоции до последния съдийски сигнал.

За актуална програма и повече информация следете официалните канали на Mondial Camp 2026

https://www.instagram.com/mondialcamp_eurocamp/

https://www.facebook.com/MondialCamp/

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