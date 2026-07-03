Мануел Златанов се завърна в Пиаченца

Посрещачът, роден през 2008 г., се присъединява отново към Газ Сейлс Блуенерджи след два сезона в Равена в Серия А2. Той подписа контракт за следващите 3 сезона.

Мануел Златанов отново е част от Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца). Шестнадесетгодишният посрещач подписа 3-годишен договор и ще бъде част от състава на „бианкоросите“ през следващите три кампании.

Роден в Пиаченца през 2008 г., Златанов израства в младежкия сектор на клуба от Емилия, преди да се премести в Равена. През последните два сезона той се състезава в шампионата на Серия А2, натрупвайки ценен опит във волейбола при мъжете.

Неговата статистика с екипа на Равена включва 59 мача и 38 победи. Той е реализирал общо 618 точки: 496 в атака, 52 от сервис и 70 на блокада. Регистрираните посрещания са 208.

Посрещачът, който е син на легендата Христо Златанов, завърши своето развитие и с младежките национални отбори на Италия. Завръщането му в Пиаченца го връща в клуба, където премина първата част от неговото волейболно формиране.

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