Египетският национален отбор се конфронтира с полицията преди мача си срещу Австралия

Египетският национален отбор се конфронтира с полицията в Далас след пристигането си в града за мача от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол срещу Австралия, съобщи испанският вестник "АС".

Докато играчите преминавали през фоайето на хотела, няколко фенове се опитали да се приближат до отбора. Старши треньорът на Египет Хосам Хасан бил разстроен, че полицаите са попречили на дете да се снима с играчите. Това е предизвикало словесна престрелка, която е включвала блъскане между охраната, членове на треньорския щаб и някои играчи.

В крайна сметка Хосам Хасан беше ескортиран от мястото на инцидента и много фенове така и не успяха да се срещнат с играчите от националния отбор, пише "АС".

Meanwhile in Dallas, the police have been fighting the Egyptian delegation. 🤯👊



What on earth is happening at the World Cup? pic.twitter.com/oWrAalo0uI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 3, 2026

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