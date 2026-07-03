Изминалият двубой на испанците счупи рекорди по гледаемост в страната

Мачовете на Испания на Световното първенство бележат рекордни резултати и двубоят с Австрия не направи изключение. Срещата, в която испанският национален отбор си осигури място на осминафиналите след победа с 3:0, се превърна в най-гледаното събитие за деня, привличайки впечатляващата средна аудитория от 10 760 000 телевизионни зрители и пазарен дял от 69,5%, отбелязва "Марка".

По този начин това стана най-гледаният двубой на Испания в турнира до момента, както и най-гледаното предаване в страната за цялата година.

Цифрите са наистина грандиозни. Мачът, който се изигра в четвъртък вечер, беше широко проследен по канала „Ла 1“ на „Телевисион Еспаньола“ от 9 178 000 зрители (59,6% дял). По „Теледепорте“ пред екраните се събраха 771 000 верни фенове (5% дял). Платеният канал DAZN привлече 810 000 зрители (4,9% дял).

„Златната минута“ на вечерта беше регистрирана в 22:53 часа, в заключителните моменти на двубоя, когато 10 447 000 зрители са гледали сигнала на „Ла 1“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google