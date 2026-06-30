Европейската гимнастика отложи решението за символите на Русия и Беларус

Бъдещето на руските и беларуските национални символи в състезанията под егидата на Европейската гимнастика остава неясно. Организацията не успя да постигне консенсус дали да позволи на спортистите от двете страни да се състезават под своите флагове и химни.

Въпросът беше обсъден на извънреден онлайн конгрес, в който участваха представители на федерациите членки. След проведените дискусии беше взето решение да се изчака официалната позиция на Международната федерация по гимнастика (FIG). Очаква се FIG да разгледа казуса в най-близко бъдеще.

Напрежението ескалира, след като организаторите на Световната Чалъндж купа в Клуж-Напока, Румъния, отказаха да се съобразят с решение на Международната федерация. Те не допуснаха използването на руския флаг и химн по време на събитието.

Този ход провокира незабавна реакция от руска страна, като националният отбор на страната се оттегли от участие. Руската федерация по гимнастика мотивира отказа си със „сериозни нарушения на правилата“ от страна на домакините.

През май тази година FIG отмени ограниченията, наложени след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. С това решение, след повече от две години, на състезателите от Русия и Беларус беше разрешено отново да използват националните си символи на международни надпревари. Първото състезание, на което това правило влезе в сила, беше Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

Европейската гимнастика ще направи нов опит да вземе окончателно становище по въпроса на следващ извънреден онлайн конгрес, насрочен за 3 август. Тогава ще се реши дали да бъде възстановен предишният режим, при който спортистите от Русия и Беларус се състезаваха без национални флагове и химни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google