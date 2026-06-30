Министър Керязов ще открие Държавното първенство по спортна гимнастика

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие днес Държавното първенство по спортна гимнастика. Домакин на шампионата, който ще излъчи шампионите във всички категории и възрастови групи, е тренировъчната зала на „Арена 8888“.

По програма официалното откриване е от 15:15 часа, а началото на състезанията ще бъде дадено в 9:00 часа с надпреварата при най-малките - категория деца.

В шампионата ще участват близо 720 състезатели от 25 клуба. Сред тях са Йордан Александров, Даниел Трифонов, Димитър Димитров, Раян Радков, Божидар Златанов, братята Давид и Йоан Иванови. Очаква се участие да вземе и Кейдън Спенсър, който живее и тренира в САЩ.

В началото на месеца в България се очаква да пристигне и Кевин Пенев, но все още не е сигурно дали ще участва в шампионата.

При жените надпреварата ще пропусне все още възстановяващата се от контузия Валентина Георгиева.

Държавното първенство ще продължи до 5 юли и е последна проверка за националните състезатели преди участието им на Европейското първенство в Загреб (Хърватия), което ще се проведе през август.

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