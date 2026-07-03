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  3. Ран Такахаши бе избран за MVP на втората седмица в Лигата на нациите

Ран Такахаши бе избран за MVP на втората седмица в Лигата на нациите

  • 3 юли 2026 | 11:50
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Ран Такахаши бе избран за MVP на втората седмица в Лигата на нациите

Посрещачът на националния отбор на Япония по волейбол Ран Такахаши беше определен за най-полезен играч (MVP) на втората състезателна седмица от Лигата на нациите.

24-годишният волейболист спечели гласуването на феновете в официалното приложение на турнира.

Такахаши отбеляза 84 точки в победните мачове срещу Сърбия (3:1), Иран (3:2), САЩ (3:2) и Франция (3:2), като реализира 50% успеваемост в атака.

„Ран озари втората седмица на турнира със своето безупречно майсторство и с волейбол, който кара феновете да стават на крака“, се казва в съобщение на „Волейбол Уърлд“.

Такахаши заема трето място в листата на най-добрите реализатори в турнира и е втори в класацията по брой асове.

Япония е лидер в Лигата на нациите, след като спечели всичките си осем мача до момента.

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