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  3. Никола Великов и Павел Дженев: Целим се в медалите на Евроволей

Никола Великов и Павел Дженев: Целим се в медалите на Евроволей

  • 3 юли 2026 | 11:37
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Никола Великов и Павел Дженев: Целим се в медалите на Евроволей

Волейболистите на България от тима под 18 години, които триумфираха с трофея на Балканиадата в Черна гора, спечелиха две индивидуални отличия.

Благодарение на страхотните си изяви Най-добър разпределител стана Никола Великов, а за Най-полезен състезател (MVP) бе отличен Павел Дженев.

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Двамата дадоха кратко интервю за BGvolleyball.com, в което говориха за емоциите около титлата, кой е бил най-трудният мач, както и за предстоящото европейско първенство.

Спечелихте трофея на Балканиадата в Черна гора. Как се чувствате?

Никола Великов: Усещането след победата на финала беше уникално. Бях много щастлив и горд с целия отбор, но знаехме, че ни очаква европейско, на което също трябва и искаме да се представим по същия начин.

Павел Дженев: Чувствам се чудесно. Щастлив съм, че постигнахме това заедно.

Каква е формулата на успеха?

Никола: Формулата за успеха беше постоянството и желанието за победа.

Павел: Да се подкрепяме взаимно, да бъдем колектив в истинския смисъл на думата.

Никола: Най-трудният мач беше със сигурност финала с Турция, понеже и те играха доста добре на турнира. Явно ние се справихме по-добре и успяхме да грабнем златото.

Павел: Със сигурност срещу Сърбия.

Какво е за теб отличието за Най-добър разпределител/Най-полезен състезател на надпреварата?

Никола: Радостен съм, че са ме оценили за най-добър на поста и съм удовлетворен от работата с треньорите ми досега. Те също са ми помогнали да заслужа наградата.

Павел: Чувствам се удовлетворен от себе си, защото знам, че съм дал всичко от себе си.

На кого бихте искали да благодарите?

Никола: Искам да благодаря на треньорите на националния отбор, също на треньорите ми от ЦСКА и на цялото ми семейство за подкрепата.

Павел: На треньорите и на всички момчета в отбора.

Очакванията за европейското първенство?

Никола: Целта ни за европейското ни е да играем волейбол на високо ниво, целият отбор сме се прицелили в медалите. Групата ни е доста трудна, но ще направим всичко възможно да излезем от нея и да вземем медал.

Павел: Там отборите са доста по-добри, но очакванията са ми да играем подобаващо срещу всички отбори и да покажем максимума си.

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